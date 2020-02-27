Вячеслав Володин при посещении предуниверсария призвал объединить силы и сделать Саратов самым комфортным городом на Волге, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Спикер Госдумы остался очень доволен увиденным.

Можем же когда хотим. Почему саратовские строители сразу не могут хорошо, нет стиля и подходов, это стоит тех же денег. Выбор плитки, цветоделения, — отметил он, начиная осмотр строящегося объекта.

Вячеслав Володин заметил, что дизайнерские и архитектурные решения, использованные при создании предуниверсария, могут стать новым стандартом качества для будущих социальных объектов в Саратове.

Подрядчик строительства рассказал, что отделочные работы завершатся в середине апреля.

— Останется только за два месяца поставить оборудование, сдать объект, согласовать процедуры и в середине июля можно открывать. Думаю, что 1 сентября уже будет первый набор, — сказал Володин.

Он рассказал о других проектах школ, которые сейчас готовятся к сдаче — школа в микрорайоне «Авиатор», школа в Приволжском.

— Идет капитальный ремонт и строительство школы в Перелюбе, планируем строительство бассейна там. С мая начнется реконструкция и строительство пристроек школ №№ 84 и 5 в Саратове, капремонт школы в Турках начнется в этом году, — отметил он.

Вячеслав Володин призвал объединить усилия власти, строителей и всех жителей города, чтобы сделать Саратов самым комфортным городом на Волге.

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