Вячеслав Володин при посещении предуниверсария призвал объединить силы и сделать Саратов самым комфортным городом на Волге, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Спикер Госдумы остался очень доволен увиденным.

— Можем же когда хотим. Почему саратовские строители сразу не могут хорошо, нет стиля и подходов, это стоит тех же денег. Выбор плитки, цветоделения, — отметил он, начиная осмотр строящегося объекта.

Вячеслав Володин заметил, что дизайнерские и архитектурные решения, использованные при создании предуниверсария, могут стать новым стандартом качества для будущих социальных объектов в Саратове.

Подрядчик строительства рассказал, что отделочные работы завершатся в середине апреля.

— Останется только за два месяца поставить оборудование, сдать объект, согласовать процедуры и в середине июля можно открывать. Думаю, что 1 сентября уже будет первый набор, — сказал Володин.

Он рассказал о других проектах школ, которые сейчас готовятся к сдаче — школа в микрорайоне «Авиатор», школа в Приволжском.

— Идет капитальный ремонт и строительство школы в Перелюбе, планируем строительство бассейна там. С мая начнется реконструкция и строительство пристроек школ №№ 84 и 5 в Саратове, капремонт школы в Турках начнется в этом году, — отметил он.

Вячеслав Володин призвал объединить усилия власти, строителей и всех жителей города, чтобы сделать Саратов самым комфортным городом на Волге.