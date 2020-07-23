Сегодня, 23 июля, председатель ГД Вячеслав Володин посетил стройплощадку будущей областной инфекционной больницы на 400 мест. Комплекс разделен на восемь блоков строительства, на каждом из которых работает свой подрядчик.

Председатель госдумы поинтересовался, почему при имении средств с подрядчиками не рассчитываются, не авансируют их работу в размере 30 процентов, загоняя в долги.

— Если только не думаешь о людях, которые работают, создавая эти объекты, потом остаешься у разбитого корыта. Нам нужны в области 10 сильных подрядных организаций. А такими темпами строительных организаций в области не останется. Ответственных надо наказывать, — отметил он.

При поддержке Вячеслав Володина на строительство больницы в регион поступило 600 миллионов рублей. Область собрала в три раза меньше благотворительных средств, чем планировалось — около 200 миллионов.

Теперь необходимо найти вторую половину суммы на строительство, средства на закупку оборудования. Регион может войти в федеральный бюджет на будущий год по второй части работ на больнице. Если это получится, летом 2021 года будет возможность сдать учреждение.

Напомним, больница рассчитана на 400 мест — 250 детских и 150 взрослых. Здесь будут восемь корпусов от одногоэтажных до трехэтажных, в числе которых — административный, лечебные, реанимационный, операционный и диагностический.