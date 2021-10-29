Вячеслав Володин встретился с работниками и представителями профсоюзного комитета «Саратовского института стекла», которые обратились с просьбой о помощи в сохранении предприятия.

Он осмотрел производственные цеха. Технологическая авария не позволила выйти на запланированные мощности и сейчас предприятие находится на стадии банкротства. Кредиторская задолженность превышает 1 млрд 453 млн рублей.

Володин отметил, что это старейший институт стекла, он необходим стране. «Нам важно институт стекла сохранить, сберечь коллектив. Давайте создадим рабочую группу с участием инвесторов и кредиторов, чтобы найти решение и выйти на мировое соглашение. Надо садиться всем за стол и решать проблему совместно. Что касается кредиторов, мне известно: они тоже высказали свою позицию в плане необходимости заключения мирового соглашения. Закрыть – легко, пустить с молотка – легко, потом не восстановим», – сказал Вячеслав Володин.

Значимое для страны предприятие является одним из ведущих центров по научно-исследовательским разработкам в отрасли и по производству флоат-стекла. Продукция предприятия востребована.