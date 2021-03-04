Председатель госдумы Вячеслав Володин рассказал о возрождении программы переподготовки педагогов за границей. Об этом сообщает телеграм-канал спикера.

На встрече в реководителями школ и детских садов в Энгельсе Саратовской области Вячеслав Володин предложил подумать над вопросом повышения квалификации учителей и сотрудников детских садов. Он напомнил, что когда-то инициировал программу, по которой работники сферы образования региона проходили стажировки в разных странах.

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— Насколько образование качественно, настолько качественно потом будут решаться проблемы, в том числе в управлении, — сказал Володин.

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Он рассказал, что принято решение по финансированию и Энгельсских школ и детсадов. Глава города нашел половину средств, вторую половину взял на себя Володин. В общей сложности на финансирование текущих нужд школ и детсадов региона уйдет чуть меньше миллиарда рублей.