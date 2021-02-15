Появился фрагмент видеозаписи с закрытой встречи председателя госдумы России Вячеслава Володина с чиновниками в Саратове.

В ходе беседы спикер парламента поднял вопрос исполнительной дисциплины, призвал навести порядок с оставшимися проблемными домами региона и информировать людей о решении проблем.

— Депутаты есть, глава района есть, мэр города есть, депутаты госдумы есть, члены Совета Федерации есть, а проблемы остаются. Валерий Васильевич, исполнительная дисциплина, ее никто не отменял. И так в каждом вопросе. У вас все хорошо, а люди живут с проблемами. И не замечаете напрочь. А если мы не занялись обманутыми дольщиками, что бы было? У нас с вами 76 домов, тысячи семей пострадавших. Вот мы были на ЖК «Победа». Там это одна проблема, а у нас было 76 таких проблем. Валерий Васильевич, давайте наводить порядок там. У людей информации нет. Они начинают писать: где депутаты областной думы, городской думы, городская власть? — ответил Вячеслав Володин.