Спикер ГД РФ Вячеслав Володин:
-Вчера мэр украинского города Купянска, полный отчаяния, записал видеообращение к Зеленскому. Мужчина просит судить его, но отпустить на свободу похищенную СБУ дочь.
Чудовищная ситуация.
Сталкиваясь с такими фактами, всё больше понимаешь, что происходит на Украине: насколько неонацистская идеология поразила органы власти.
Избивают палками людей, привязанных к столбам на улице, крадут детей у родителей с целью шантажа, размещают военную технику в жилых кварталах, прикрываются мирными гражданами как живым щитом.
Одновременно с этим Президент Украины Зеленский со слезами на глазах выступает перед парламентами зарубежных стран, обращаясь к ним с просьбой о помощи, сравнивая ситуацию с геноцидом евреев времён Второй мировой войны.
В реальности всё обстоит ровно наоборот.
Правильно депутатам Кнессета и парламента Франции посмотреть видеообращение мэра украинского города, кадры, где избивают людей, а в жилых домах размещают танки и пулемёты. Если на самом деле хотят разобраться и понять, что происходит на Украине.
Со своей стороны направим материалы о фактах истязания Киевом граждан, имеющиеся в нашем распоряжении, в национальные парламенты европейских стран.
Зеленский и его приспешники — военные преступники, исповедующие нацистскую идеологию.
Они должны ответить за свои деяния.