Спикер ГД РФ Вячеслав Володин:

-Вчера мэр украинского города Купянска, полный отчаяния, записал видеообращение к Зеленскому. Мужчина просит судить его, но отпустить на свободу похищенную СБУ дочь.

Чудовищная ситуация.

Сталкиваясь с такими фактами, всё больше понимаешь, что происходит на Украине: насколько неонацистская идеология поразила органы власти.

Избивают палками людей, привязанных к столбам на улице, крадут детей у родителей с целью шантажа, размещают военную технику в жилых кварталах, прикрываются мирными гражданами как живым щитом.

Одновременно с этим Президент Украины Зеленский со слезами на глазах выступает перед парламентами зарубежных стран, обращаясь к ним с просьбой о помощи, сравнивая ситуацию с геноцидом евреев времён Второй мировой войны.

В реальности всё обстоит ровно наоборот.

Правильно депутатам Кнессета и парламента Франции посмотреть видеообращение мэра украинского города, кадры, где избивают людей, а в жилых домах размещают танки и пулемёты. Если на самом деле хотят разобраться и понять, что происходит на Украине.

Со своей стороны направим материалы о фактах истязания Киевом граждан, имеющиеся в нашем распоряжении, в национальные парламенты европейских стран.

Зеленский и его приспешники — военные преступники, исповедующие нацистскую идеологию.

Они должны ответить за свои деяния.