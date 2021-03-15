Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о выделении средств на проекты реставрации объектов историко-культурного наследия в Саратове и Энгельсе.

В 2019 году на эти цели был предусмотрен миллион рублей, в 2020 уже десять миллионов. В этом году цифра увеличилась.

Сейчас в бюджете заложено пять миллионов рублей на выявление объектов историко-культурного наследия. Столько же на создание охранных зон.

Дополнительно к этому будет выделено еще 40 миллионов рублей — из них пять пойдет на реализацию первой задачи, 35 на вторую.

Еще 60 миллионов рублей пойдут на проектирование сохранения памятников и объектов историко-культурного наследия.