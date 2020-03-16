Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о проекте Парка покорителей космоса.

Напомним, он должен появиться в Энгельсском районе, на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина.

На строительство парка уже предусмотрено 874 миллиона рублей и работы должны начаться уже с 12 апреля — Дня космонавтики.

В интервью телеканалу ГТРК Вячеслав Володин ответил на предложение потратить средства на другие цели вместо возведения парка. По его словам, это объект мирового уровня. Он послужит не только привлечению туристов, сохранению исторической памяти, но и развитию территории.

— Вячеслав Викторович, про еще один большой проект «Парк покорителей космоса». Вы были инициатором. В этом году начнется реализация этого проекта. А вот в паблике Volodin.Saratov в Instagram под постом про то, что выделены средства, развернулась очень серьезная дискуссия о том, нужен этот парк или не нужен. Это же не парк в понимании как прогулочная зона, да? Вот когда появилась идея создания этого парка, Вы какую цель преследовали первоочередную? Какая задача была?

— Отличается от всех других регионов Саратовская область тем, что имеет непосредственное отношение к подвигу Юрия Алексеевича Гагарина, к полету первого космонавта. Он приземлился в Саратове. Это история не только нашего города, это история развития космонавтики. Вот недавно был в аэроклубе имени Гагарина, там все заросло кустарником. Здание, которое было построено после полета Юрия Алексеевича в космос, находится в удручающем состоянии.

— Держится на энтузиазме людей.

— На энтузиазме. Посмотрите, одни хотели его обанкротить, фактически чуть это банкротство ни состоялось, другие отобрать земли, для того чтобы там коттеджи построить. Мы что делаем с памятью? Это же живая память. Мы можем взять и сохранить этот аэроклуб? Можем. Мы можем его развить, чтобы он использовался более эффективно. Это и возможность прыгать с парашютом, учиться летать на самолете, на вертолете. Мы планируем это сделать. В рамках подготовки к юбилею полета в космос первого космонавта. А 60 лет на будущий год.

— Что планируется сделать в аэроклубе именно?

— Провести, с одной стороны, реставрацию тех объектов, которые имели отношение и сопричастность к первому космонавту, с другой стороны, реконструкцию, капитальный ремонт тех зданий и сооружений, которые там есть и требуют ремонта. Ну и развить инфраструктуру, с тем чтобы это был аэроклуб современный, но при этом, чтобы все то, что имело отношение к Юрию Алексеевичу Гагарину, было сохранено. Вот правильно было бы, чтобы такой проработанный проект в ближайшее время был подготовлен, а средства уже нашли. И они в ближайшие 2-3 недели поступят в регион, и нужно будет их просто эффективно и грамотно использовать на решение этой задачи. А место приземления, с одной стороны, не обустроено. Чтобы это не сводилось все к 12 апреля, чтобы у нас был не один день в году, а круглогодично была такая возможность, мы и вынесли на обсуждение строительство Парка покорителей космоса. Чтобы это был парк образовательный. Это даст, во-первых, возможность и родителям, и детям, да и просто тем, кто хотел бы побывать на месте приземления, пошире ознакомиться с тем временем, с полетом.

— А как вы думаете, туристы поедут в этот парк?

— Ну почему нет? Если будут созданы условия. Крайне важно понимать, что это событие мирового уровня. Мы планируем в этом году реализовать только первый этап. Там будет второй, третий. И в планах серьезная реконструкция и работа по селу Смеловка, которое находится на расстоянии трех километров на берегу Волги.

— Сейчас разрабатывается проект, да, и в этом году будет как раз работа над мемориальным комплексом?

— Проект готов. Первый этап. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Те средства, которые выделены, — это средства за счет федерального бюджета. 874 млн. Другая часть средств, где-то треть от этой суммы — это частные средства. Проект мирового значения. Поэтому для реализации этого проекта планируется пригласить и архитекторов ведущих архитектурных школ Европы: Голландии, Германии, — которые лучшие проекты реализовывали здесь, в России. В Санкт-Петербурге, в Москве. Параллельно с этим, чтобы архитекторы проводили мастер-классы.