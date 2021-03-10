Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, почему бывшего мэра Энгельса Дмитрия Тепина сместили с должности.

— В Энгельс выделили в прошлом году 600 миллионов на дороги. Мэр придумал конкурс, по которому у них должен быть непрерывный бордюр. Выиграла его единственная организация, — отметил федеральный политик.

Финансирование было под угрозой, пришлось вмешаться губернатору Саратовской области Валерию Радаеву. Только оно и помогло сберечь средства.

Напомним, Дмитрия Тепина освободили от поста в мае 2020 года.