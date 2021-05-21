Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил поселок Соколовый и встретился с местными жителями. Обсудили проблемы, которые существуют на сегодняшний день в поселке.

Одна из них рассказала, что много лет назад при строительстве школы планировали вторым этапом построить бассейн, спортивное ядро, теплицу, но все осталось только в планах. Она попросила рассмотреть возможность возродить этот проект.

Федеральный политик осмотрел территорию, где можно разместить бассейн, ледовую арену и спортивный комплекс открытого типа.

Он предложил заняться разработкой проектной документации на бассейн и круглогодичную ледовую арену, с тем чтобы начать работы в следующем году.

Многофункциональная спортивная площадка с воркаутом, тренажерами, зоной ГТО будет построена до сентября. Будут восстановлены и теплицы.