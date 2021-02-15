Спикер госдумы Вячеслав Володин считает, что заявления депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко обусловлены желанием остаться в политическом поле в условиях претензий со стороны правоохранительных органов и критики ряда коллег по партии. Об этом сообщает ТАСС.

— Все, что слышим от Бондаренко, — попытка сохраниться в политическом поле в ситуации, когда к нему звучат претензии со стороны правоохранительных органов и товарищей по партии, — сказал Володин журналистам в понедельник.

По его словам, такие, как Бондаренко, относятся к выборам как к политической прогулке.

— Если ты идешь в округе, нужно идти с программой и понимать, какие вопросы будешь решать. Жители должны определять, в каком округе востребован политик, — пояснил спикер парламента.