Сегодня спикер Государственной думы Вячеслав Володин на своем профиле в Instagram сообщил, что было бы неплохо создать Балаковскую агломерацию по аналогии с Саратовской.

— И вот все то, что делается в плане восстановления и ремонта дорог, — за счет федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». То, что городу Энгельсу выделено в этом году 600 миллионов, также в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Объездная вокруг города Саратова, дороги в Саратовском районе — всё в рамках Саратовской агломерации, — говорит спикер.

Создание новой агломерации поможет участвовать в различных федеральных проектах, например, по ремонту дорог.

— Это коснется решения проблем строительства дорог, другой инфраструктуры Балакова и Балаковского района, Вольска, Вольского района, Хвалынска, Хвалынского района, Духовницкого района, Краснопартизанского района, — подчеркнул Вячеслав Володин.

По мнению спикера госдумы, эти районы можно объединить, чтобы добиться реконструкции дороги Саратов — Балаково, которую по планам следует сделать четырехполосной и оснастить всеми необходимыми осветительными приборами.