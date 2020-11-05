Во время сегодняшнего визита в Саратов председатель ГД Вячеслав Володин посетил аптеку “Северная” на Мостовой улице 37А в Саратове.

Он показал фармацевту список препаратов для лечения ОРВИ, гриппа, смягчении симптомов при коронавирусе. Половины лекарств не оказалось, продавец предложила аналоги на отсутствующие медикаменты.

Некоторых популярных позиций даже нечем было заменить.

Министр здравоохранения Олег Костин рассказал федеральному политику, что в течение трех дней в каждой центральной аптеке города пятикурсник медуниверситета будет консультировать граждан по аналогам лекарств, их действию.

В больницах есть запас медикаментов на полтора месяца вперед, с учетом 250 новых пациентов в день.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что выделенных средств на лекарства для лечащихся на дому граждан хватит до конца года. Напомним, регион получил на эти цели 91 миллион рублей.