Вячеслав Володин находится под санкциями многих стран еще с 2014 года. На протяжении последующих лет количество стран только увеличилось. Сообщает пресс-служба председателя Госдумы.

Персональные санкции в отношении Вячеслава Володина ввели: США, Канада, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония, Черногория, Исландия, Норвегия, Албания, Лихтенштейн, Украина, Австралия, Швейцария, Япония.

Как отметил Вячеслав Володин, на санкции он реагирует спокойно.

— Главное – служить своей стране и отстаивать ее интересы, — отмечает спикер ГД.

Отпуск он предпочитает проводить либо в Саратовской области, либо в Крыму.