Вячеслав Володин уверен, что нельзя распространять ложную информацию и создавать панические настроения в обществе.

«Социальные сети, которые принадлежат зарубежным компаниям, находящимся под контролем НАТО, Вашингтона, — они будут нести нам лживую информацию, они будут вселять в нас рознь, они будут формировать угрозы», — заявил Вячеслав Володин в интервью каналу Россия-24.

За провокации, распространение слухов и лживой информации, которая наносит ущерб государству во время проведения специальной военной миротворческой операции, депутаты предлагают лишение свободы до 15 лет.

«Надо защищать страну, защищать людей, делать все возможное для того, чтобы в этой ситуации информация была правдивая, официальная», — подчеркнул Председатель Госдумы.