Председатель российского парламента Вячеслав Володин призвал ответственных за ремонт тротуаров в Саратова следить за своевременным устранением недостатков.

— Хочу поговорить о благоустройстве города Саратова. У нас эта работа идет. Правильно было бы, говоря о достижениях, подчеркнуть, что есть замечания, их необходимо учитывать более эффективно. Есть обязательства подрядных организаций, что тротуары будут сделаны качественно. И когда работы выполнены, но при этом где-то усадка идет того же асфальта или появляются трещины, контрольные службы должны это моментально отражать в своих дефектных ведомостях. И те, кто отвечает за работу по гарантии, должен переделать, отремонтировать. Это неотъемлемая часть работы по благоустройству города. Иначе получится, что появляются новые тротуары, а где есть необходимость проведения ремонта, оставляем на потом. Этого нельзя допускать. Хотелось бы, чтобы мэрия города, соответствующие службы этим обязательно занялись. В течение года мы должны выйти на 100 процентов завершения работ во Фрунзенском, Волжском районе, в Ленинском районе, в Октябрьском районе. Работу продолжим по Кировскому и Заводскому с завершением на будущий год. И учитывая, что сделано уже немало, появилась возможность решения этой задачи в других городах и районах Саратовской области. Надо отдать должное Николаю Панкову, депутату Государственной думы, что он по своей инициативе начал заниматься решением этого вопроса и в Пугачеве, в Балакове, в Вольске, в Ершове. Мы сейчас начали благоустраивать Петровск, в планах Балтай, Базарный Карабулак, Новые Бурасы, Татищево. Еще раз хочу подчеркнуть, чтобы работа, которую мы сегодня ведем, была выполнена качественно и с участием общественности, когда контроль будет со стороны каждого гражданина, потому что ходим мы по тротуарам все с вами, — сказал спикер госдумы.