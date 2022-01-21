Поступают просьбы от журналистов прокомментировать проект постановления Государственной Думы об обращении к Президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
Речь идёт об инициативе, внесённой на рассмотрение депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.
Сергей Миронов уже заявил, что фракция «Справедливая Россия — За правду» готова поддержать проект.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался более масштабно.
Думаю, депутатов от «Единой России» — они неоднократно высказывались по этой теме — также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР.
Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьёзный и ответственный.
В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу.
Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы.
Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией.
Мы не должны этого допустить.
Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать.