Поступают просьбы от журналистов прокомментировать проект постановления Государственной Думы об обращении к Президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Речь идёт об инициативе, внесённой на рассмотрение депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.

Сергей Миронов уже заявил, что фракция «Справедливая Россия — За правду» готова поддержать проект.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался более масштабно.

Думаю, депутатов от «Единой России» — они неоднократно высказывались по этой теме — также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР.

Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьёзный и ответственный.

В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу.

Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы.

Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией.

Мы не должны этого допустить.

Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать.