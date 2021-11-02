Вячеслав Володин обсудил с жителями планы по строительству спортивно-культурного центра в Заводском районе Саратова.

Напомним, в этом году была проведена реконструкция стадиона «Торпедо».

Рядом планируют возвести новый многофункциональный комплекс, в том числе для проведения культурно-зрелищных и спортивно-массовых мероприятий. Комплекс будет располагаться между стадионом и парком им. М.Расковой. Старое здание находится в неудовлетворительном состоянии и не может вместить всех желающих заниматься в секциях.

Вячеслав Володин предложил еще раз подумать над проектом, обсудить с родителями микрорайона, какие бы они хотели видеть кружки и секции, чтобы новый комплекс был востребован. Он отметил, что надо работать под запрос людей, чтобы потом не пришлось переделывать.

В каких кружках и секциях хотели бы заниматься ваши дети? Делитесь в комментариях. В том числе в Телеграм-канале «Володин Саратов».