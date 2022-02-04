О группах продлённого дня в начальной школе.
Много обращений по данной теме. Постарался изучить вопрос.
Ситуация везде разная, но в большинстве случаев дети заканчивают обучение в 13–14 часов.
Возможно, вы с этим не согласитесь, выскажете другую точку зрения, но, на мой взгляд, организация групп продлённого дня решает ряд проблем. Особенно это важно для начальной школы.
Во-первых, улучшается качество образования: дети в это время в школе делают уроки, получают дополнительные знания в кружках и занимаются спортом, посещая секции.
Во-вторых, ребёнок находится под присмотром, в безопасности, что даёт возможность родителям спокойно работать, не переживая за него.
Как правило, занятия заканчиваются к 18 часам.
Сегодня продлённых групп в некоторых школах вовсе нет из-за отсутствия возможностей, а там, где существуют, в большинстве случаев они платные.
Есть примеры бесплатных или с освобождением от оплаты для отдельных категорий граждан, но их не так много.
Где-то с детьми делают домашние задания, где-то — нет.
Единого системного подхода не существует.
Этот вопрос отдан на решение учредителей школ.
Но вопрос очень важный.
И правильно, чтобы по нему принималось решение как минимум на уровне региона.
А ещё лучше, чтобы были приняты федеральные нормы, гарантирующие создание групп продлённого дня. Речь идёт прежде всего о начальной школе, где они особенно необходимы.
А как вы считаете? Какое мнение у вас?