О группах продлённого дня в начальной школе.

Много обращений по данной теме. Постарался изучить вопрос.

Ситуация везде разная, но в большинстве случаев дети заканчивают обучение в 13–14 часов.

Возможно, вы с этим не согласитесь, выскажете другую точку зрения, но, на мой взгляд, организация групп продлённого дня решает ряд проблем. Особенно это важно для начальной школы.

Во-первых, улучшается качество образования: дети в это время в школе делают уроки, получают дополнительные знания в кружках и занимаются спортом, посещая секции.

Во-вторых, ребёнок находится под присмотром, в безопасности, что даёт возможность родителям спокойно работать, не переживая за него.

Как правило, занятия заканчиваются к 18 часам.

Сегодня продлённых групп в некоторых школах вовсе нет из-за отсутствия возможностей, а там, где существуют, в большинстве случаев они платные.

Есть примеры бесплатных или с освобождением от оплаты для отдельных категорий граждан, но их не так много.

Где-то с детьми делают домашние задания, где-то — нет.

Единого системного подхода не существует.

Этот вопрос отдан на решение учредителей школ.

Но вопрос очень важный.

И правильно, чтобы по нему принималось решение как минимум на уровне региона.

А ещё лучше, чтобы были приняты федеральные нормы, гарантирующие создание групп продлённого дня. Речь идёт прежде всего о начальной школе, где они особенно необходимы.

А как вы считаете? Какое мнение у вас?