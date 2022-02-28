Четверо суток идёт специальная миротворческая операция.
Мы все понимаем, что она — единственная возможность отстоять мир, остановить геноцид русского народа, предотвратить бойню и полномасштабную войну, обеспечить безопасность нашей страны в будущем.
НАТО подошло к границам России, Украина стала претендовать на размещение ядерного вооружения.
Мы предлагали юридически закрепить гарантии безопасности.
Президент вёл переговоры с главами всех государств, которые могут на это повлиять.
Их ответ на наши мирные инициативы вы знаете.
Ратификация договора о дружбе и взаимной помощи поддержана депутатами ГД единогласно — 400 «за».
Несмотря на разность политических взглядов, мы все поддержали нашего Президента.
А сегодня поддерживаем наших солдат и офицеров, участвующих в миротворческой операции. И будем делать всё для того, чтобы Украина стала мирной, свободной, демократической и суверенной страной, а Россия обрела безопасность для своих граждан.
Но что мы увидели за эти 4 дня?
С одной стороны, поддержка подавляющего большинства, которое понимает происходящее и делает всё зависящее, чтобы операция была успешна.
С другой — появились те, кто начинает рассуждать на тему мира.
Возникает вопрос: где вы были предыдущие 8 лет, когда киевские власти убивали мирных жителей, женщин, детей, обстреливали их из орудий, когда попирались права и свободы наших граждан и соотечественников?
Подобные разговоры слышим от родившихся «с золотой ложкой во рту» и уехавших за границу.
Вы для начала вернитесь на Родину, поработайте на её благо, а не транжирьте в ресторанах, клубах и на курортах деньги родителей.
Не забывайте, что их состояние заработано в России благодаря труду граждан, которые не собираются никуда уезжать.
Сейчас сложный период в истории нашего государства, но сплотившись, мы всё преодолеем.
В этой связи неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов.
Это никак иначе как предательством своего народа и тех, кто участвует в миротворческой операции, не назовёшь.
Если вы такие принципиальные, начните с того, что откажитесь от государственных грантов, от должностей в бюджетных учреждениях.
Мы все за мир. За мирное урегулирование.
Но не за счёт интересов государства и его граждан.
Счастлив не тот, у кого жизнь сложилась успешно и богато, а тот, кто чувствует себя единым со своим народом и страной.