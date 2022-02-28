Четверо суток идёт специальная миротворческая операция.

Мы все понимаем, что она — единственная возможность отстоять мир, остановить геноцид русского народа, предотвратить бойню и полномасштабную войну, обеспечить безопасность нашей страны в будущем.

НАТО подошло к границам России, Украина стала претендовать на размещение ядерного вооружения.

Мы предлагали юридически закрепить гарантии безопасности.

Президент вёл переговоры с главами всех государств, которые могут на это повлиять.

Их ответ на наши мирные инициативы вы знаете.

Ратификация договора о дружбе и взаимной помощи поддержана депутатами ГД единогласно — 400 «за».

Несмотря на разность политических взглядов, мы все поддержали нашего Президента.

А сегодня поддерживаем наших солдат и офицеров, участвующих в миротворческой операции. И будем делать всё для того, чтобы Украина стала мирной, свободной, демократической и суверенной страной, а Россия обрела безопасность для своих граждан.

Но что мы увидели за эти 4 дня?

С одной стороны, поддержка подавляющего большинства, которое понимает происходящее и делает всё зависящее, чтобы операция была успешна.

С другой — появились те, кто начинает рассуждать на тему мира.

Возникает вопрос: где вы были предыдущие 8 лет, когда киевские власти убивали мирных жителей, женщин, детей, обстреливали их из орудий, когда попирались права и свободы наших граждан и соотечественников?

Подобные разговоры слышим от родившихся «с золотой ложкой во рту» и уехавших за границу.

Вы для начала вернитесь на Родину, поработайте на её благо, а не транжирьте в ресторанах, клубах и на курортах деньги родителей.

Не забывайте, что их состояние заработано в России благодаря труду граждан, которые не собираются никуда уезжать.

Сейчас сложный период в истории нашего государства, но сплотившись, мы всё преодолеем.

В этой связи неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов.

Это никак иначе как предательством своего народа и тех, кто участвует в миротворческой операции, не назовёшь.

Если вы такие принципиальные, начните с того, что откажитесь от государственных грантов, от должностей в бюджетных учреждениях.

Мы все за мир. За мирное урегулирование.

Но не за счёт интересов государства и его граждан.

Счастлив не тот, у кого жизнь сложилась успешно и богато, а тот, кто чувствует себя единым со своим народом и страной.