Несмотря на вызовы и санкции, в Саратовской области продолжится строительство, реконструкция федеральных дорог. Об этом сегодня, 10 марта, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Так, средства пойдут на завершение реконструкции объездной дороги Саратова с 4-хполосным движением (от Сторожевской развязки до Волгоградской); проектно-изыскательные работы по строительству Южного обхода Саратова, предусматривающего строительство нового мостового перехода через Волгу; проектно-изыскательные работы по строительству объездной дороги вокруг Пугачева.

— Утверждено выделение дополнительного финансирования на эти цели. Несмотря на санкционные ограничения, развитие региона продолжится, — отметил он.