Состоялось заседание Совета Государственной Думы.

Это уже третий дополнительный Совет после завершения весенней сессии.

В Госдуму продолжают поступать законодательные инициативы, над ними работают профильные комитеты.

Мы считаем, что ни предвыборная кампания, ни отпуска не должны влиять на сроки рассмотрения законопроектов. Законопроекты совместного ведения требуют предварительного обсуждения. Совет направил их для изучения в течение месяца в регионы, в Правительство, Совет Федерации, Счетную и Общественную палаты. В октябре Госдума получит возможность сразу приступить к их рассмотрению, чтобы законы могли быть приняты уже в конце октября. В противном случае — такая возможность будет только к концу года.



В повестке было 36 законопроектов, из них 23 – совместного ведения.

В целом за три дополнительных заседания Совета Думы нам удалось рассмотреть и направить в работу 157 законопроектов.



Среди принятых к рассмотрению – 18 социально значимых инициатив.

Один из ключевых законопроектов подготовлен по поручению Президента – о запрете списания по долгам со счетов граждан единовременных социальных выплат, которые вводятся указами Президента или актами Правительства. Одновременно будет усилена защита средств господдержки от списания по исполнительному производству. Речь идет не только о разовых выплатах, но и обо всех видах социальной помощи, в том числе – новых пособиях беременным женщинам, находящимся в трудном положении.

Другим законопроектом предлагается разрешить родителям детей-инвалидов старше четырех лет бесплатно проживать вместе со своим ребенком в больнице весь период его лечения и реабилитации.

В настоящее время такая возможность есть только у родителей детей в возрасте до четырех лет. Это важное решение – семьи, где растет ребенок с ограниченными возможностями, и так несут значительные дополнительные расходы. А если ему нужно лечение, да еще и в другом городе, плата за проживание в станционаре или аренду жилья рядом с больницей может стать и вовсе неподъемной.



Также хочу обратить внимание на законопроект об установлении административной ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными.

В России уже законодательно оформлены требования в сфере защиты животных, но административных наказаний за их нарушение пока нет.

За несоблюдение требований к содержанию питомцев, в том числе оставление их без владельца, предлагается ввести штраф до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч – для должностных лиц и до 30 тысяч – для юридических лиц.

Владельцам животных, запрещенных к содержанию, также грозит штраф: до 15 тысяч рублей для граждан и до 150 тысяч рублей – для юридических лиц.

За содержание животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии или с нарушением положенных требований и условий штраф для юридических лиц составит до 200 тысяч рублей.