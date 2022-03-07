Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главам городов и регионов разобраться с необоснованным ростом цен. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Так, за вчерашний и сегодняшний день он получил много обращений, связанных с ростом цен на товары первой необходимости в области.

— Запросил информацию о наличии товаров на складах, а также запасов у производителей. Все есть в достаточных объемах.

— Прошу правительство Саратовской области, антимонопольную службу и прокуратуру региона вмешаться в ситуацию, разобраться с необоснованным ростом цен и принять меры.

— Почему цена, к примеру, на сахар в ряде магазинов возросла вдвое? Сообщения присылают из Саратова, Вольска, Ртищева, где стоимость уже 100-110 рублей за килограмм.

— Сейчас нерабочие дни, но у тех, кто взял на себя ответственность представлять интересы граждан во власти, работает в контрольно- надзорных органах, выходных не бывает.

— Главам городов и районов необходимо на эти вопросы обратить внимание и не думать, что это их не касается.

— Прошу депутатов всех уровней изучить сложившуюся ситуацию в своих избирательных округах и в случае необоснованного роста цен направить депутатские запросы в прокуратуру и ФАС области и районов.

— У нас с вами есть все полномочия, чтобы защитить людей от тех, кто потерял совесть.

— Никто не отменял уголовную ответственность за сговор в сфере торговли и желание нажиться на жителях.