Новые очистные сооружения в ЗАТО Светлом запустят в ближайшие дни.

Вячеслав Володин посетил ЗАТО Светлый, где в прошлом году, после обращений жителей, начали решать самую наболевшую проблему – с водой. В пиковые нагрузки ей невозможно обеспечить все население. А также люди жаловались на качественный состав воды.

Вячеслав Володин обратил внимание на то, что эту проблему можно было решить давно: с 2010 года в ЗАТО простаивали очистные сооружения, которые так и не запустили. За полгода удалось сделать то, чего люди ждали 12 лет.

«Вас пока не покритикуешь, вы ничего не делаете. Почему раньше не было таких решений? По большому счету, одних надо к прокурору, а других – выгонять», – обратился он к региональным властям.

В прошлом году при поддержке Володина были выделены средства на приобретение и монтаж новых очистных сооружений поселка. Глобальная реконструкция затронула не только станцию по очистке воды: были пробурены семь новых скважин, обустроены два больших накопительных резервуара по 500 куб. метров каждый, проложен новый водопровод.

На этой неделе завершатся монтажные работы, пройдут пуско-наладочные и современная станция начнет функционировать. Такая система очистки с полной автоматикой – первая в регионе.

Володин отметил, что такие очистные сооружения надо строить в райцентрах области, где существуют проблемы с водой.