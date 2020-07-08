Председатель госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение ЕСПЧ по обращению Валерия Рашкина.

Он отметил, что депутат в 2009 году на митинге сказал о событиях 1991 года, что «все эти преступления лежат тяжелым грузом на власти, которая совершила переворот в девяносто первом году, на … Володиных… Кровью они должны смыть этот позор, который они нам здесь навязали».

Политик отметил, что в 1991 году он преподавал в ВУЗе и не участвовал в управлении страной, а Валерий Рашкин работал в партийных структурах КПСС.

— К кому эти угрозы «кровью смыть позор»? Ко мне? В.Рашкин либо все перепутал, либо умышленно искажает. Но он обратился в Европейский суд по правам человека и настаивает на своем, а значит, делает это осознанно. Обвинения Рашкина воспринял как оскорбление, наносящее моральный вред и как прямую угрозу. Прошло 11 лет, он обвиняет в перевороте людей, которые к этому никакого отношения не имеют, — отметил Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что судя по опубликованной части решения ЕСПЧ, оно носит политический и ангажированный характер. Не имеет никакого отношения к правосудию и объективности.

Вячеслав Володин не согласен с ним и считает, что Валерий Рашкин должен извиниться. По его мнению, если депутат считает себя патриотом, он должен обратить внимание на название документа ЕСПЧ «Рашкин против России» — в этом и есть смысл происходящего.