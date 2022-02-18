Последние недели Запад обещал «вторжение» Российской Федерации на Украину. За дезинформацию никто извинений не принёс до сих пор.

Вместо этого мы видим, что Киев в нарушение Минских соглашений предпринял попытку эскалации конфликта, начал минометный обстрел населённых пунктов Донбасса.

Кроме того, Зеленский заявил, что не пойдёт на переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

Местные выборы, политическое урегулирование — вопросы, которые невозможно решить без согласования с представителями народных республик.

Если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда должен решать эти проблемы? Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения Минских договорённостей.

Неслучайно депутаты Государственной Думы высказались за необходимость признания ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств.

Мирные люди страдают, гибнут.

Мы не можем быть безучастными.

Нас беспокоит вопрос защиты проживающих там российских граждан и соотечественников.

На территории Донецкой и Луганской народных республик обнаруживаются массовые захоронения жителей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещённых международным договором.

Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем. Мы не видим ни осуждений, ни расследований преступлений против человечества.

Речь идёт о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе.

Что это, если не геноцид?

У таких преступлений нет срока давности. Важно устанавливать факты сейчас, чтобы виновные обязательно понесли наказание.

Но вместо осуждения и желания разобраться депутаты европейских парламентов, ПАСЕ и ПА ОБСЕ занимают страусиную позицию.

Налицо двойные стандарты.