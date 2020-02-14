Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал расторжение договора с подрядчиком по строительству пляжа на набережной:

— Столкнулись с тем, что область была вынуждена расторгнуть договор с организацией, которая вела работы по благоустройству набережной и созданию пляжа. Проект для нас, с одной стороны, крайне важен, а с другой стороны, средства на него пришлось искать в очень сложных условиях, когда таких проектов в рамках программ просто нет. И хорошо то, что Правительство Российской Федерации поддержало и пошло навстречу нашему обращению. Но посмотрите, подрядчик при проведении торгов понизил стоимость работ почти на 70 миллионов, работы проводились ни шатко ни валко, из-за чего сроки уже на 4 месяца сдвинуты. В прошлом году отставание от графика было где-то до 2-х месяцев. Все это может привести к чему: либо к потере ресурсов, либо к снижению качества работ, потому что будут торопиться и делать все для того, чтобы завершить работы. Такое недопустимо.

И хочется сказать: работа в органах власти требует ответственного отношения к делу, профессионализма, компетенции. Необходимо готовиться и к проведению конкурсов, необходимо анализировать участников, какие объекты они аналогичные строили. В этом случае меньше возможность нарваться на мошенников, проходимцев, которые хотят просто деньги получить и потом исчезнуть.