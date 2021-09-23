Вячеславу Володину поступило сразу несколько обращений граждан по поводу продажи Саратовского полиграфического комбината.

Вячеслав Викторович поделился своим мнением на этот счёт.

— На мой взгляд, в этом вопросе можно было поступить иначе. Такие предприятия области необходимы, и мы должны делать все, чтобы их сохранять и развивать. На полиграфкомбинате можно было бы печатать учебники для образовательных учреждений, муниципальные и областные газеты, периодические издания.

Когда продают госсобственность за бесценок, а иначе не скажешь по итогам торгов, правильно было бы выкупить это предприятие областным или муниципальным структурам. На такие цели 160 млн рублей всегда можно найти. Этим решением область внесла бы вклад в сохранение высокотехнологичного предприятия, а самое главное, не было бы опасений за людей и их рабочие места.

Полиграфкомбинат – это огромный имущественный комплекс, тысячи квадратных метров с высокотехнологичным оборудованием, к тому же в центре города. Продали его за небольшую для такого предприятия сумму. Возникает предположение о возможном сговоре. В этом вопросе необходимо разобраться. Считаю, к этой ситуации должны подключиться Федеральная антимонопольная служба и контрольно-надзорные органы.

Нам необходимо делать все для сохранения высокотехнологичных предприятий, рабочих мест. Такая возможность у Правительства области есть, — отметил Володин.