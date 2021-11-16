Председатель ГД Вячеслав Володин призвал подойти к правительственным законопроектам о QR-кодах так же ответственно и внимательно, как и летом к вопросу об обязательной вакцинации и включении прививки от COVID-19 в национальный план. Ранее этот законопроект отправляли на доработку.

— Давайте на этом политику не делать. Понятно, что ситуация непростая, но как раз в этом и заключается наш ответственный подход. Мы должны думать о людях, а не о политике, — подчеркнул федеральный политик.

Напомним, вчера было принято решение направить инициативы о QR-кодах в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации для обсуждения до 14 декабря.