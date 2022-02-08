Вчеслав Володин рассказал о нескольких проектах в регионе, реализация которых до сих пор не началась или идет спустя рукава.

Ранее по его инициативе было найдено финансирование из привлеченных источников.

Более полугода назад были перечислены средства на реставрацию педагогического колледжа в Аткарске и реконструкцию монтажного колледжа в Саратове, который планируют перепрофилировать под школу, на второй этап ремонта стадиона «Спартак» в Саратове, на приобретение и монтаж очистных сооружений в пос. Светлом.

Деньги есть, но они не используются.

— Сегодня хочу поговорить об эффективности управления и ответственности. У нас с вами много проблем, которые необходимо решать. Когда говорят: «Денег нет», – и это препятствие в решении вопросов, понятно. Но когда деньги есть и они не используются, причем на протяжении многих месяцев, непонятно, каким местом думают. Посмотрите, средства были найдены на реставрацию здания в Аткарске, где должен быть размещен педагогический колледж. Средства перечислены в область, они находятся почти полгода. Работы не начаты. Стадион «Спартак». Вторая очередь. Денежные средства поступили в августе. Работы идут спустя рукава. Монтажный колледж, находящийся рядом с 77 школой, которая переполнена практически в 2 раза, обучает больше учеников, чем ее расчетная мощность. Работы также еще не начаты. Средства выделены на монтаж очистного оборудования в поселке Светлом. Также можно было завершить работы еще до конца прошлого года. Сегодня уже февраль. Люди сталкиваются с проблемами. Когда деньги есть, надо их использовать и решать задачи. Поэтому хочется сказать тем, от кого зависит: имейте в виду, вы сейчас отвечаете за то, чтобы проблемы решались. И денежные средства у вас в наличии – придется отвечать, — заявил Володин.