Председатель ГД Вячеслав Володин сегодня, 3 сентября, рассказал о решении проблемы обманутых саратовских дольщиков. Видеозапись обращения опубликована в группе его сторонников в соцсети Instagram.

Он отметил недобросовестность руководителя ЖСК на Федоровской, 1, который подал реестр на 90 семей, а потом, несмотря на то, что такого количества квартир нет, подал на 150, на компенсацию.

— Иди, родимый и отвечай по статье минимум «мошенничество». Люди пострадали, мы могли решить эту проблему на прошлой неделе, а теперь нужно бороться опять за деньги и рассмотрение. В рамках региона губернатор завершит рассмотрение по дольщикам до конца года, тоже помогать будем, — подчеркнул федеральный политик.

Вячеслав Володин сообщил, что по 32 домам из 33 решение принято в рамках федеральной программы. По двум домам — ЖСК «Пять звезд» и «Победа») вопросы дольщиков звучат постоянно. Он призвал взять ситуацию на отдельный контроль и сообщать, если что-то не будет получаться, для объединения усилий.

Вопрос по оказанию помощи обманутым дольщикам планируют решить в течение двух недель.