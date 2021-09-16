Председатель ГД Вячеслав Володин посетил Петровск. Ранее он критиковал подрядную организацию «Наследие» и экс-главу района за срывы сроков сдачи трех объектов с федеральным финансированием. Это реставрация объекта культурного наследия регионального значения, железнодорожного моста через реку Медведица, и обустройство зоны отдыха рядом.

На сегодняшний день работы выполнены на 50 процентов. Завершить планируют в октябре. Володин еще раз отметил, что необходимо учитывать факторы подъема воды в реке Медведице во время паводка.

— Мы практически были на грани срыва всех работ. Один и тот же подрядчик выиграл конкурсы в Петровске, Ртищеве, Калининске, не имея оборотных средств. Надо наказывать в таких случаях тех, кто подобные решения принимал, – сказал Вячеслав Володин.

Тротуары в рамках первого этапа должны закончить в конце сентября. Планируется и второй. Федеральный политик призвал закончить строительство пешеходных дорожек до наступления минусовых температур.

Рядом с городским парком Петровска идет строительство стадиона. Вячеслав Володин осмотрел ход работ. Выполнение на сегодняшний день – 55% процентов. На помощь генподрядчику, который не справлялся со строительством по срокам, пришли другие организации.

Ошибки, о которых говорили в прошлый приезд, исправили. Здесь появится основное футбольное поле, три поля для разных видов спорта, беговые дорожки, трибуны, парковки. Завершат работы до 10 октября.