Спикер ГД Вячеслав Володин на своей странице в Instagram поднял вопрос о подаче документов на прием в детей в первый класс:

— Дорогие друзья, разговор этот не случаен. Речь идет о том, что у нас в Солнечном-2 не все проблемы решены. Правильно было бы сказать о необходимости строительства дополнительно двух школ, для того чтобы решить вопросы, которые сегодня беспокоят людей. Ненормально, когда в 6 утра уже 153 человека в очереди и занимают ее еще с вечера предыдущего дня. Поэтому нам необходимо найти решение по этим вопросам с тем, чтобы и в 11-ом и в 8-ом микрорайонах появились школы на 1100 учеников. Для сравнения могу сказать, приблизительно такое же количество жителей, как в Солнечном-2 проживает минимум в Ершове и Ершовском районе и может быть чуть-чуть побольше в Аткарском и Аткарске. Но, как вы понимаете, количество школ, детских садов, домов культуры там в разы больше, чем в Солнечном-2. Поэтому в ближайшее время нам необходимо будет выработать решение, смоделировать его и сделать все для того, чтобы там появились образовательные учреждения и учреждения здравоохранения.

Напомним, в ночь с 31 января на 1 февраля порядка 200 родителей всю ночь стояли в очереди перед лицеем «Солярис», чтобы успеть записать ребенка в первый класс.