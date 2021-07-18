Председатель ГД Вячеслав Володин осмотрел территорию у здания речвокзала, где планируется разместить сквер Петра I. Эти работы откладывались из-за того, что земля была в частных руках и здесь были автостоянки, ярмарки и базары.

По решению Двенадцатого арбитражного апелляционного суда ее вернули в федеральную собственность.

Местные власти показали проект будущего сквера. Федеральный политик предложил более детально проработать концепцию развития этого места отдыха, учесть потребности всех жителей.

— Наконец-то эта территория станет достоянием города, — подчеркнул он.