Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил правоохранительным органам и правительству Саратовской области изучить вопрос «серых схем» в строительстве.

В 2020 году при поддержке политика реализовано более 20 проектов в региона. Порядка 18 миллиардов рублей будут направлены на реализацию проектов в социальной сфере, инфраструктуре, сфере культуры и отдыха. Но по словам Володина, строительная сфера страдает от «серых схем». В связи с этим, мало отчислений в бюджет и низкие зарплаты, а «кто-то свое состояние увеличивает».

На этой почве спикер ГД предложил правоохранительным органам и Правительству Саратовской области изучить этот вопрос. Обращение опубликовано на странице сторонников Володина в Инстаграм.

— Дорогие друзья, в этом году будет реализовано более 20 проектов в социальной сфере и инфраструктурных проектов, объектов культуры, отдыха. У нас в регионе в рамках тех программ, которые мы с вами обсудили и инициируем, — это кроме дорожных работ и работ, связанных с дорожной инфраструктурой, — порядка 18 миллиардов средств пойдут на эти цели. Сумма большая, она беспрецедентна по-своему. Потому что, если вы посмотрите предыдущие годы, это в разы больше. И если взять тот же 2016-й год, когда мы начинали обсуждать эти проекты, то в несколько раз точно больше, чем в 2016-ом году. Это кроме национальных проектов.

Да, это важно, потому что появятся школы, появятся объекты социальной сферы, появятся парки, появятся больницы, но кроме этого, это рабочие места, это отчисления в бюджет. Но с чем мы сейчас сталкиваемся? Во-первых, очень много «серых схем» и людей, которые работают на этих стройках, не оформляют в штат организаций, занижают заработную плату, уходят на минималку. И говоря об этом, хочется также сказать о том, что отчисления в бюджет вот с этих объектов практически никакого.

В этой связи было бы правильно правоохранительным органам, Правительству Саратовской области изучить этот вопрос. Получается, денег стало больше, в разы больше, в 4-5 раз, а особенно на сегодняшний день, когда эти проекты могли бы компенсировать выпадающие доходы в связи с остановкой работы в сфере услуг, малого и среднего предпринимательства. У нас получается, что деньги уходят кому-то просто в карман, через «серые схемы», через отмывания. Через неуплату налогов кто-то свое состояние увеличивает многократно, а от этого страдают люди, потому что им официально не оплачивают работу. А с другой стороны, теряют опять-таки люди, потому что в бюджет средства не перечисляются. А это средства, в первую очередь, на оказание медицинских услуг, социальной помощи и пенсионные отчисления, ну и конечно, это средства в рамках отчислений по налогу НДФЛ. Вот это считаю недопустимым.

Говоря о проектах, на них должны работать те, кто уже имеет хорошую историю на предыдущих работах, показали качество, уложились в сроки отведенные, и нет никаких претензий после того, когда уже эти объекты сданы. А у нас получается ровно наоборот. Осваивают эти деньги и решают свои проблемы отдельно взятые личности, повышая благосостояние. Не для этого мы искали средства и решали вопрос финансирования проектов крайне важных для Саратовской области. Поэтому, я надеюсь, кто должен заниматься контрольно-надзорной деятельностью, финансовой деятельностью, — это в том числе и контроль в области налогов, — сделают все для того, чтобы все встало на свои места. Закон один для всех, давайте его выполнять, — сказал Вячеслав Володин.