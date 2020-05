View this post on Instagram

⠀ Вячеслав Володин рассказал, что в этом году на территории региона при его поддержке будет реализовано более 20 проектов. ⠀ Около 18 млрд рублей пойдут на реализацию проектов в социальной сфере, инфраструктуре, сфере культуры и отдыха. ⠀ Однако в регионе много серых схем в строительстве и, соответственно, мало отчислений в бюджет, низкие зарплаты, а «кто-то свое состояние увеличивает». Вячеслав Володин предложил правоохранительным органам и Правительству Саратовской области изучить этот вопрос.