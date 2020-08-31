Сегодня, 31 августа, председатель ГД Вячеслав Володин посетил цирк на площади Кирова в Саратове.

Отметим, что здание ремонтируют уже три года, его должны были сдать до конца 2020 года, но работа еще есть и ее много.

— Не будет цирка — не будет министра, — заявил Вячеслав Володин и призвал губернатора Саратовской области Валерия Радаева требовать с ответственных лиц.

Председатель ГД удивился использованию гранита при строительстве, ведь это приводит к удорожанию объекта. Он отметил, что можно было построить еще одну пешеходную зону на эти деньги. И сообщил, что после окончания ремонта правоохранители должны разобраться в причинах затягивания сроков.

Напомним, ранее глава региона Валерий Радаев раскритиковал подрядчика за медленный темп работы на объекте и отметил, что сюда нужно пригласить московских заказчиков — для ускорения процесса.

Вячеслав Володин также осмотрел площадь Кирова, где идет реконструкция. Средства на нее были выделены из федерального бюджета.

Он похвалил, что при этом используют новые технологии — например, применяют гидропосев.

