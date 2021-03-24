Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с балашовскими директорами школ обозначил, что образование является приоритетным направлением финансирования.

Он подчеркнул, что в Балашовском и Самойловском районах смертность в три раза превышает рождаемость. В Романовском – в четыре. И подчеркнул, что для улучшения демографической ситуации должны быть созданы соответствующие условия.

Ведь для любой семьи важно, чтобы дети получили образование, чтобы была организована качественная медицинская помощь, безопасность, экология.

Федеральный политик отметил, что учреждения образования нуждаются в финансировании на ремонт. Он напомнил о программе для выделения средств на эти цели. Напомним, половину необходимых средств пообещал найти Вячеслав Володин, вторую — местные власти.