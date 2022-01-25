-Никто не снимал ответственность по защите здоровья граждан, обеспечению безопасности граждан. Полиция должна заниматься, главы муниципальных образований должны заниматься, мэры городов, — подчеркнул Председатель ГД Вячеслав Володин.

Он заявил, что ответственность за нападение бродячих животных должен понести тот, кто отвечает на местах за это направление.

Также Володин поручил комитетам Госдумы подготовить предложения по изменению законодательства.

По мнению Председателя ГД, поправки необходимы «для того, чтобы создавать цивилизованную форму содержания животных, образовывать приюты, заниматься стерилизацией животных, оказывать грантовую поддержку зоозащитникам».