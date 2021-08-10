Благоустройство территории Детского парка в Саратове планируется начать в следующем году. Сегодня председатель ГД Вячеслав Володин обсудил с горожанами планы по реконструкции.

В начале августа Детскому парку площадью пять гектар исполнилось 85 лет, и саратовцы обратились с просьбами об обновлении этой территории и благоустройстве.

Сейчас разрабатывается проект, планируется сделать зоны для отдыха и спорта, детский памп-трек, летнюю читальню, открытую площадку для проведения летних кинопоказов, зооуголок, амфитеатр, а также обновить стадион на территории парка.

— Важно сохранить зеленые насаждения в парке и учесть мнения всех жителей. Правильно было бы подумать, чтобы такие парки появились в каждом районе. Надо проработать, чтобы пешеходная зона была доступна тем, кто захочет прийти в Детский парк, – сказал Володин.

Он предложил расширить и благоустроить пешеходную зону от Рахова по Советской до Астраханской и подумать о возможности ее соединения по Рабочей с малым пешеходным кольцом по Бахметьевской.

Также в этом году продолжат благоустройство улицы Рахова, отрезка от Вавилова до Московской.

Володин также рассказал о запуске новой программы по благоустройству дворов Саратова. За осень-зиму он предложил подготовить проекты и отметил, что в первую очередь запускать программу надо в тех районах, где завершается ремонт тротуаров в этом году, – в Ленинском, Волжском, Октябрьском, Фрунзенском, на следующий год – в Кировском и Заводском.