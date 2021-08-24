Спикер Госдумы продолжает рабочую поездку по Саратовской области.

Во вторник 24 августа Вячеслав Володин обсудил со старшими домов Заводского района Саратова насущные проблемы людей.

Обсудили коммунальные вопросы и работу ресурсоснабжающих компаний. Володин посетовал, что их на встречу организаторы — местная администрация не пригласила.

В связи с ремонтом жилых домов — памятников историко-культурного наследия спикер ГД заметил, что нельзя перекладывать эту ответственность на плечи жителей. Саратовской власти надо разработать программу для этого с возможными предложениями по изменению законодательства.

Обратились к Вячеславу Володину и по поводу безопасной дороги к школе в мкр Авиатор. Володин признался, что средства на это есть, просто надо городским властям проявить инициативу и включиться в решение проблемы.

Также Володин призвал очистить Саратов от домов-призраков. Речь о строениях, ранее расселенных. Кроме того, по мнению Вячеслава Викторовича, нужно обсудить с местным населением, что будет потом на освободившихся участках.