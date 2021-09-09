Председатель ГД Вячеслав Володин встретился с жителями Татищева. Они рассказывали о необходимости реконструкции лицея. В здании недостаточно учебных классов.

Не хватает площадей в столовой и пищеблоке – из-за этого вынуждены кормить детей в несколько заходов. Мало места и в гардеробе – часть детей раздевается в классах.

Принято решение о возведении пристроек к образовательному учреждению. До конца года будет разработана проектно-сметная документация.

В Татищеве планируют реализовать в этом году третий этап ремонта тротуаров. Первые два завершены. Около сделанных пешеходных дорожек территорию сразу благоустраивают, устанавливают опоры уличного освещения со светодиодными светильниками, высаживают растения.

Володин оценил такой комплексный подход.

—Тем, кто занимается благоустройством в других городах и поселках региона, нужно взять за основу ваши подходы, — отметил он.

Также Вячеслав Володин предложил проанализировать, сколько еще необходимо сделать тротуаров в Татищеве, чтобы в следующем году закончить благоустройство на 100%.

Обсудили вопрос строительства путепровода через переезд в Татищеве. Проект уже готов, торги завершены. Этот путепровод решит многие проблемы. Основной поток автомобилей выведут за пределы населенного пункта, что обеспечит в том числе безопасность.

—Мы уже сейчас должны спланировать все последующие шаги после сдачи путепровода. Чтобы у нас появилась транзитная областная дорога. И не забыть о благоустройстве прилегающих территорий, – сказал Володин.

Затронули и решение вопросов в соседней Сторожевке. Там также проходит ремонт тротуаров, два первых этапа завершены. До конца года будет решена и самая большая проблема села – с водообеспечением. Из-за сильного износа водовода и большого потребления воды на всех не хватает. Запас воды с помощью строительства резервуара будет сформирован.