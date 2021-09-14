Председатель ГД Вячеслав Володин поднял вопрос финансирования детских садов и школ. Он заявил, что с заведующих и директоров можно спрашивать за невыполнение каких-то обязательств только в том случае, если на это выделены средства.

К примеру, были случаи, когда за неочистку крыш зданий садиков и школ от снега руководителям учреждений выписывали штрафы. При этом финансирования на эти работы не предусматривалось.

Володин отметил, что спрашивать за это надо не с директоров, а с представителей власти.

—Тогда те, кто должен финансировать, будут искать решения, — сказал он.