Сегодня, 10 декабря, спикер ГД Вячеслав Володин осмотрел после реконструкции старую набережную в Саратове. На сегодняшний день работы завершены. В областном центре создана самая большая по протяженности пешеходная зона в Европе – длиной 8 км.

Пешеходное кольцо проходит через историческую часть города, включает в себя трехкилометровую территорию набережной и нового пляжа, связывает городской парк, сквер на Рахова, площадь Кирова, Проспект и Волжскую.

Инициатором строительства пешеходного кольца выступил Володин в 2016 году. Начиналась реализация с улицы Волжской, которая стала тогда пешеходной.

Председатель отметил, что теперь пешеходную зону надо наполнять содержанием, чтобы мамы с детьми, молодежь, старшее поколение проводили время так, как им хочется.