Председатель ГД Вячеслав Володин посетил новую инфекционную больницу Саратовской области, находящуюся на завершающей стадии строительства.

Сейчас в больнице идет отделка внутренних помещений. Объявлены аукционы на поставку медицинского оборудования. Вводить учреждение в эксплуатацию планируют уже первого сентября. К 20 Сентября планируется завершить благоустройство территории.

Также Вячеслав Володин поднял вопрос о строительстве дома на 200 служебных квартир.

—Оказание помощи в больницах, где лежат больные с ковидом, не должно останавливаться. Это здоровье и жизни людей. Когда коронавирус пойдет на спад, тогда надо врачей перемещать сюда. Без ущерба для заболевших, – сказал Вячеслав Володин.

Напомним, что это будет первое высокотехнологичное медицинское учреждение в Саратовской области.