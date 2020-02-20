Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в ходе своей рабочей поездки в Саратов прибыл на строительную площадку школы в микрорайоне авиатор в Заводском районе, сообщает корреспондент инфопортала «Новости Саратова».

Инициатором строительства школы на 1,1 тысячи мест стал сам спикер после того, как к жители микрорайона пожаловались ему то, что в окрестных учебных заведениях нет мест. На строительство школы в прошлом году было выделено 400 миллионов рублей. В 2020 году из бюджеты будет переведено еще 410 миллионов. Новая школа будет состоять из шести блок-секций.

Вячеслав Володин поинтересовался у губернатора Саратовской области Валерия Радаева, когда сдадут школу.

-К началу учебного года, — ответил глава региона.

Спикер госдумы подверг критике мэрию Саратова. Он отметил, что городская администрация подвела его и застройщиков, сорвав сроки конкурсные процедуры на возведение школы.

— Вы усложнили нам сдачу этого объекта тем, что не подготовили конкурс, не подготовили площадку. Решили взять федеральные деньги и прокатиться, — сказал Вячеслав Володин главе города Михаилу Исаеву.