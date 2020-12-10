Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил строительную площадку инфекционной больницы. Объект вошел в федеральный бюджет: его планируют достроить за счет федеральных средств в следующем году. Об этом сообщают сторонники спикера.

Володин раскритиковал ответственных за то, что тепло в построенные корпуса подают с опозданием. Должны были подать еще месяц назад, до минусовых температур.

— Здания промерзли. Нельзя так работать. Деньги на счетах есть. Наведите порядок, — сказал Володин.

Он призвал привлекать на завершение строительства этого объекта только тех подрядчиков, которые показали себя лучшими в работе.

Здесь будут работать порядка 1,2 тысячи человек — врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Володин отметил, что будущий главный врач уже с начала следующего года должен заниматься подбором персонала. В эту больницу переедут около 8 инфекционных отделений из существующих больниц. С учетом этого на сегодня дефицит кадров в будущей инфекционной больнице составляет 50 процентов — это около 550 человек.

— Если у нас в пандемию будут стоять корпуса из-за отсутствия оборудования или персонала, значит, все наши усилия были напрасными. Этого нельзя допустить, — заявил Вячеслав Володин.

Отделку корпусов планируют закончить летом 2021 года. Володин призвал всем отнестись ответственно к объекту.

— Мы должны ввести больницу в середине года. Надо мобилизоваться. Жителям эта больница необходима, — говорит спикер парламента.