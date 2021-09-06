Вячеслав Володин посетил 6 сентября Шиханы-2.

Он осмотрел детскую школу искусств. На одной из встреч жители рассказали о необходимости капитального ремонта здания, которое было построено в 1917 году. Сейчас идет первый этап ремонта: сделана крыша, меняют окна. За два ближайших месяца планируется завершить полную реконструкцию. Контролировать работы будет Николай Панков.

Обсудили с жителями и планы по благоустройству. Уже отремонтирована дорога до Шихан-2. Володин предложил до наступления минусовых температур заняться местными дорогами и тротуарами: «Программа по благоустройству должна быть здесь реализована. Надо постараться треть дорог и тротуаров отремонтировать в этом году».

Осмотрел Вячеслав Володин и новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, который заработал несколько дней назад. О его появлении просили жители. Они рассказали, что занимаются здесь спортом не только дети, но и все жители Шихан-2.