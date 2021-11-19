Вячеслав Володин рассказал о 2-летней работе по обновлению общественного транспорта Саратова.

— Принято решение, что до конца года еще 46 новых троллейбусов «Адмирал» поступят в город в рамках лизинговой программы. Ранее в Саратов уже поступило 24 новые машины с энгельсского завода. Они уже курсируют на линиях.

Также в прошлом году в областной центр поступило 90 троллейбусов из Москвы в связи с переходом столицы на электробусы.

В итоге за два года увеличилось количество машин электротранспорта и более чем в 2 раза уменьшился средний возраст курсирующих троллейбусов с 16 лет до 7,2, — сообщил спикер Госдумы.