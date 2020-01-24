Во время посещения школы в микрорайоне «Звезда» председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин призвал саратовских чиновников к открытому диалогу с жителями города.

Члены общественного совета микрорайона поинтересовались у спикера парламента, почему статус школы в ходе строительства изменился на лицей. Им пояснили, что это связано с тем, что это современное учебное заведение с самым новым оборудованием, и что смена статуса никак не повлияет на набор учеников, что никаких дополнительных критериев для зачисления в лицей не предусмотрено.

Вячеслав Володин после этого призвал чиновников сразу объяснять людям такие вещи, чтобы жители города были в курсе всех нюансов.

Члены общественного совета микрорайона сказали, что раньше, когда школа строилась, у них был нормальный диалог и с властью и с подрядчиком. А сейчас, когда происходит организация работы школы, открытость исчезла.

Володин поручил директору учебного заведения вернуться к транспарентности.

— Люди должны быть первоочередными на всех этапах, даже когда школа уже начнёт работу, — отметил спикер парламента.