Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин на встрече с активом в саратовском лицее №3 похвалил губернатора Саратовской области Валерия Радаева за личное участие в решении многих областных проблем.

—Честно скажу, при всех своих возможностях есть вопросы, которые без губернатора Радаева не решились бы. Вас отличает порядочность и трудолюбие, это хорошие основания для решения вопросов. До вас губернатором был человек грамотный, но он не считал, что здесь можно отдыхать, выйти на пенсию. А про вас мы знаем, что вы будете здесь, ходить по тротуарам, которые построите, в больницы, не дай бог, которые построите. Так что нам с вами повезло, а ещё больше с теми, кто терпит все это и отсутствие тротуаров и переодевания в снеговиков, — сказал Володин.